Пользователи Сети предположили, что у Маска скоро родится Антихрист

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9 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Девушка Илона Маска канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, опубликовала весьма неоднозначную фотографию. Глядя на снимок, комментаторы предположили, что у пары может родиться Антихрист.

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Граймс показала в Сети свою обнаженную фотографию, где на животе был нарисован плод. Комментаторы тут же сделали вывод, что девушка может быть беременна от Маска. Другие сочли, что таким образом исполнительница намекает на скорое «рождение нескольких новых хитов».

Граймс и Маск состоят в отношениях без малого два года. Девушка не стала опровергать предположения о беременности, но и не подтвердила их.