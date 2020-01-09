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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Жена Павла Погребняка добилась увольнения таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул вещи на дорогу

, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Жена Павла Погребняка добилась увольнения таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул вещи на дорогу
такси, pixabay.com

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона на дорогу ее вещи.

Мария утверждает, что ехала на встречу со своими подписчицами, чтобы вручить им подарки. Водитель не довез ее до точки назначения и не пожелал объезжать здание, а затем без видимых причин начал кричать на женщину и выгнал ее из салона. После этого мужчина якобы выкинул на проезжую часть ее вещи.

Жена спортсмена решила наказать таксиста и написала в службу поддержки. Через несколько часов ей сообщили, что водителя отстранили от работы.

 
 
 
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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)8 Янв 2020 в 9:45 PST

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