Милла Йовович набрала более 20 килограммов

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9 января 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Недавно появившиеся в Сети фотографии 44-летней голливудской актрисы Миллы Йовович удивили ее поклонников. Дело в том, что артистка поправилась более чем на 20 килограммов.

Сейчас Йовович находится на последних сроках беременности, актриса ждёт третьего ребенка. Она призналась, что из-за скорых родов ей сложно передвигаться, однако она все равно старается проводить максимум времени на прогулках. «С каждым днем становится все сложнее ходить, но я счастлива, что беременность проходит хорошо, а малышка развивается нормально. Она должна появиться на свет в срок», - поделилась Йовович в Сети.

Актриса рассказала, что во время этой беременности старается не ограничивать себя. «Могу признаться, что во время этой беременности я практически не занималась спортом, потому что у меня возникла суперпаранойя, и я пыталась быть как можно осторожнее, чтобы избежать любого возможного риска выкидыша», - написала она.