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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Блогер Лена Миро назвала продюсера Яну Рудковскую "закомплексованным колхозом"

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.ру

Блогер Лена Миро назвала продюсера Яну Рудковскую
Фото из соцсетей, Instagram rudkovskayaofficial

Продюсера Яну Рудковскую часто обвиняют в большом использовании фотошопа во время обработки фотографий.  У популярного блогера Лены Миро есть свое мнение, почему женщина пытается скрыть свои недостатки.

Миро заявила: кадры, которые публикует Рудковская в своих соцсетях, существенно отличаются от фотографий непрофессиональных фотографов. По мнению Лены, музыкальный продюсер «балуется» программами для обработки снимков.

"Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении", – уверена Лена Миро. 

Напомним, что Яне Рудковской в начале января исполнилось 45 лет.  Свой день рождения она провела на ледовом шоу «Золушка», где главную роль исполняет ее супруг, известный фигурист Евгений Плющенко. Также в проекте задействован сын Яны и Жени- юный Александр Плющенко, которого родители растят настоящим чемпионом. 

ЕЧ

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