Блогер Лена Миро назвала продюсера Яну Рудковскую

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8 января 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дни.ру

Фото из соцсетей, Instagram rudkovskayaofficial

Продюсера Яну Рудковскую часто обвиняют в большом использовании фотошопа во время обработки фотографий. У популярного блогера Лены Миро есть свое мнение, почему женщина пытается скрыть свои недостатки.

Миро заявила: кадры, которые публикует Рудковская в своих соцсетях, существенно отличаются от фотографий непрофессиональных фотографов. По мнению Лены, музыкальный продюсер «балуется» программами для обработки снимков.

"Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении", – уверена Лена Миро.

Напомним, что Яне Рудковской в начале января исполнилось 45 лет. Свой день рождения она провела на ледовом шоу «Золушка», где главную роль исполняет ее супруг, известный фигурист Евгений Плющенко. Также в проекте задействован сын Яны и Жени- юный Александр Плющенко, которого родители растят настоящим чемпионом.