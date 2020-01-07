Вера Брежнева показала фото с Константином Меладзе и всей своей семьей

Вера Брежнева выложила в Instagram фото, на котором собрала всю свою семью. Снимок был сделан дома у Брежневой и ее супруга, Константина Меладзе.
В кадре присутствуют мама певицы, Тамара Витальевна Галушка, сестра Виктория и, конечно же, муж а также другие родственники (в том числе дети Константина и Веры от предыдущих браков).
«Всей семьей поздравляем с Рождеством, - написала артистка. - Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом».
Фолловеры не остались в стороне и также поздравили звезду с праздником.
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Всей семьей поздравляем с Рождеством ???????? Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом ????