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Вера Брежнева показала фото с Константином Меладзе и всей своей семьей

, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

Вера Брежнева показала фото с Константином Меладзе и всей своей семьей
Фото из соцсетей, Instagram ververa

Вера Брежнева выложила в Instagram фото, на котором собрала всю свою семью. Снимок был сделан дома у Брежневой и ее супруга, Константина Меладзе.

В кадре присутствуют мама певицы, Тамара Витальевна Галушка, сестра Виктория и, конечно же, муж а также другие родственники (в том числе дети Константина и Веры от предыдущих браков).

«Всей семьей поздравляем с Рождеством, - написала артистка. - Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом».

Фолловеры не остались в стороне и также поздравили звезду с праздником.

 
 
 
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Всей семьей поздравляем с Рождеством ???????? Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом ????

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 7 Янв 2020 в 2:59 PST

ЕЧ

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