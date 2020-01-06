"Вы идеальны в своей неидеальности": дочь Якубовича снялась голой в ванне

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6 января 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Дочь Леонида Якубовича, ведущего всем известного капитал-шоу "Поле чудес", 21-летняя Варвара опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок и порассуждала о жизни и целеполагании.

По ее словам, для многих людей, которые ее окружают, идеальная жизнь - жизнь, в которой все происходит легко, быстро и безболезненно: "...Похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками", - отметила девушка.

Однако, столкнувшись с суровой реальностью, эти люди погружаются в серьезные раздумья. В своих неудачах они винят или себя, или окружающих. Причем, "оба варианта ведут к довольно тяжелым и неприятным последствиям".

Но Варвара уверена: это не повод опускать руки и заниматься самоуничижением. "Ваши неудачи и ошибки - маленькие ступени внутреннего роста. Вы справитесь. У вас все получится. Потому что вы идеальны в своей неидеальности".





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Barbara Vido (@umi_coral)4 Янв 2020 в 5:22 PST