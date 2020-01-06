Телеведущая Ксения Бородина пережила паническую атаку

Популярная телеведущая Ксения Бородина призналась, что пережила паническую атаку. Подробностями своего самочувствия она поделилась с поклонниками через Instagram.
Несколько дней назад звезда отправилась вместе с семьей в отпуск на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: девушка пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению самой Ксении, причиной этого могла стать смена часовых поясов.
"Когда я раньше слышала от других людей слово "Паническая атака", я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут что ли. И тут эта паническая атака – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги настиг и меня", – поделилась знаменитость.
Бородина также рассказала, что попыталась отвлечь себя горячим душем и чтением аудиокниги. Кроме того, большую поддержку ей оказал супруг. Фолловеры тоже не остались в стороне и пожелали Ксюше отличного самочувствия.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Раз уж в комментах зашёл вопрос про панические атаки????давайте тогда про поговорим. Для меня эта тема новая, но актуальная. Когда я раньше слышала от других людей слово Пани́ческая ата́ка, я думала фигня какая, что они себя контролировать не могут чтоли. И тут эта паническая атака — необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом, в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами настиг и меня???????? скажу вам очень неприятное чувство, с чем оно связано понять мне сложно, скорее всего эта дурацкая смена поясов часовых, на Бали много лет назад похожее я испытала. Мне помог горячий душ, включила аудиокнигу, муж старался отвлекать, но все равно, когда ты ещё на острове, ощущение что не спасут и умеешь прям тут, я это раз 100 вчера повторила. Уснула только в 6.30 утра????♀️???? и кстати этот мелаксен не такая простая штука, мне кажется с ней надо быть очень аккуратными. Она и обратный процесс дает, что вместо сна появляется бодрость сильная. Никаких снотворных без рецепта тут не продают... я вообще снотворные боюсь, как и наркоз, все таблетки боюсь, только могу обезболивающие пить нормально и пустырник))) остальное для меня всегда страх. Делитесь своими паническими атаками ????????♥️