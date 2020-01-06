Телеведущая Ксения Бородина пережила паническую атаку

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6 января 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram borodylia

Популярная телеведущая Ксения Бородина призналась, что пережила паническую атаку. Подробностями своего самочувствия она поделилась с поклонниками через Instagram.

Несколько дней назад звезда отправилась вместе с семьей в отпуск на остров Бали. Во время отдыха с телеведущей случилось несчастье: девушка пережила внезапный приступ тревоги – паническую атаку. По мнению самой Ксении, причиной этого могла стать смена часовых поясов.

"Когда я раньше слышала от других людей слово "Паническая атака", я думала, фигня какая, что они себя контролировать не могут что ли. И тут эта паническая атака – необъяснимый, мучительный для больного приступ тяжелой тревоги настиг и меня", – поделилась знаменитость.

Бородина также рассказала, что попыталась отвлечь себя горячим душем и чтением аудиокниги. Кроме того, большую поддержку ей оказал супруг. Фолловеры тоже не остались в стороне и пожелали Ксюше отличного самочувствия.