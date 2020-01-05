"Дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив", — Маргарита Симоньян оценила Тиграна Кеосаяна

//Шоу-бизнес 13+

5 января 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Тигран Кеосаян, фото: Semen Likhodeev, globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян с любовью поздравила режиссера и актера Тиграна Кеосаяна, отца их троих детей, с днем рождения. Недавно Симоньян родила третьего ребенка, теперь у них с Кеосаяном две дочери и сын.

Журналистка опубликовала фото любимого мужчины с младшей дочкой на руках и перечислила много-много достоинств Тиграна. Тигран Кеосаян, как рассказала Маргарита, "поет по утрам и играет на рояле за ужином", "держит в своем кабинете 'волшебный сундук'", с самого утра рассказывает детям сказки "об инопланетянах и несуществующих странах". А по ночами он носит на левой руке их двухмесячную дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)4 Янв 2020 в 3:11 PST

По словам Симоньян, Тигран не отпускает тещу в санаторий, так как боится соскучиться. У журналистки и режиссера очень дружная семья, с ними живут в одном доме их мамы.

Судя по рецептам, которые Маргарита выкладывает в Инстаграм, она прекрасно, разнообразно и вкусно готовит

И Тигран благодарен ей за любой бутерброд. И постоянно делает комплименты, восхищаясь красотой возлюбленной. ".... дерзок и молод, талантлив и жарок и, как персидский визирь, красив, — как можно его не любить?" - заключила Маргарита Симоньян. 4 января Тиграну Кеосаяну исполнилось 54 года.

Кстати, Маргарита подружилась не только с его детьми- дочками, но и бывшей женой актрисой Аленой Хмельницкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)4 Янв 2020 в 9:57 PST