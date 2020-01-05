Сябитова высказалась об идее изменить брачный возраст: «Дети не должны рожать детей»

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5 января 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала предложение Минюста понизить возраст вступления в брак. Она негативно отнеслась к данной инициативе и отметила, что «дети не должны рожать детей».

"Уж, замуж, невтерпеж". Минюст хочет изменить возраст вступления в брак. Речь идет о снижении возрастного ценза

Сябитова заявила, что предложение является "ерундой". Телеведущая обратила внимание, что в молодых семьях зачастую воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки. «У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками», - заявила она.

Телеведущая посоветовала сотрудникам ведомства обратить внимание на другие проблемы, касающиеся института семьи.