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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Актриса Камерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Камерон Диас впервые стала мамой в 47 лет
актриса Камерон Диас, Mario Santoro/AdMedia

Знаменитая американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Камерон Диас сообщила своим подписчикам в соцсети радостную новость. Совсем недавно 47-летняя звезда впервые стала матерью.

Информация о беременности Камерон появилась в СМИ еще прошлой осенью, однако мало кто отнесся к этим сообщениям серьезно.

Однако, оказалось, что Диас действительно подарила своему супругу – гитаристу и бэк-вокалисту группы Good Charlotte Бенджи Мэддену – дочь. Девочка получила необычное имя Рэддикс. Счастливые родители заявили, что пока не будут делиться с общественностью фотографиями ребенка или какими-либо деталями его жизни.

 
 
 
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Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)3 Янв 2020 в 10:20 PST

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