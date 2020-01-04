Актриса Камерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

//Шоу-бизнес 13+

4 января 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

актриса Камерон Диас, Mario Santoro/AdMedia

Знаменитая американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Камерон Диас сообщила своим подписчикам в соцсети радостную новость. Совсем недавно 47-летняя звезда впервые стала матерью.

Информация о беременности Камерон появилась в СМИ еще прошлой осенью, однако мало кто отнесся к этим сообщениям серьезно.

Однако, оказалось, что Диас действительно подарила своему супругу – гитаристу и бэк-вокалисту группы Good Charlotte Бенджи Мэддену – дочь. Девочка получила необычное имя Рэддикс. Счастливые родители заявили, что пока не будут делиться с общественностью фотографиями ребенка или какими-либо деталями его жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)3 Янв 2020 в 10:20 PST