Актриса Камерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

Знаменитая американская актриса, звезда фильмов "Маска" и "Ангелы Чарли" Камерон Диас сообщила своим подписчикам в соцсети радостную новость. Совсем недавно 47-летняя звезда впервые стала матерью.
Информация о беременности Камерон появилась в СМИ еще прошлой осенью, однако мало кто отнесся к этим сообщениям серьезно.
Однако, оказалось, что Диас действительно подарила своему супругу – гитаристу и бэк-вокалисту группы Good Charlotte Бенджи Мэддену – дочь. Девочка получила необычное имя Рэддикс. Счастливые родители заявили, что пока не будут делиться с общественностью фотографиями ребенка или какими-либо деталями его жизни.
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