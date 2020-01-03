Настасья Самбурская высмеяла моделей plus-size

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3 января 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Популярная актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини, с выгнутой спиной и выпяченным животом. По словам Настасьи, так она поддерживает Эшли Грэхем.

Эшли Грэхем - американская всемирно известная топ-модель, ставшая особо популярной благодаря боди-позитиву. Американка любит себя именно такой, какая она есть, и невероятно гордится своими пышными формами в противовес "вешалкам".

"Хочу поддержать Эшли Грехем! Ведь это так красиво, боди-позитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus: это всего лишь первый день отпуска со шведским столом!", - отметила актриса.

По словам Самбурской, она ждет многомиллионные контракты после того, как повторила позу ныне беременной Эшли, снявшейся в откровенной фотосессии. Ну а подписчики, в свою очередь, пожелали Настасье больше килограммов в новом году.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)30 Дек 2019 в 11:55 PST







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)2 Янв 2020 в 12:24 PST







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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)7 Ноя 2019 в 6:40 PST