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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Настасья Самбурская высмеяла моделей plus-size

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Настасья Самбурская высмеяла моделей plus-size
фото: Instagram

Популярная актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в бикини, с выгнутой спиной и выпяченным животом. По словам Настасьи, так она поддерживает Эшли Грэхем.

Эшли Грэхем - американская всемирно известная топ-модель, ставшая особо популярной благодаря боди-позитиву. Американка любит себя именно такой, какая она есть, и невероятно гордится своими пышными формами в противовес "вешалкам".

"Хочу поддержать Эшли Грехем! Ведь это так красиво, боди-позитивно и естественно! Я понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus: это всего лишь первый день отпуска со шведским столом!", - отметила актриса.

По словам Самбурской, она ждет многомиллионные контракты после того, как повторила позу ныне беременной Эшли, снявшейся в откровенной фотосессии. Ну а подписчики, в свою очередь, пожелали Настасье больше килограммов в новом году.

 
 
 
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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)30 Дек 2019 в 11:55 PST



 
 
 
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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)2 Янв 2020 в 12:24 PST



 
 
 
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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)13 Ноя 2019 в 9:53 PST



 
 
 
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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)7 Ноя 2019 в 6:40 PST

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