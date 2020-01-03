Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

//Шоу-бизнес 13+

3 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки. Известный филолог неожиданно предстала обнаженной в ванне. Ксения Собчак пообещала не оголяться после 40 и лишилась хорошей подруги, которой под 50, а она показывает фото в бикини

"Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. До тех пор, пока это не мешает остальным, взрослый человек волен делать то, что считает нужным", - отметила Солоцинская в подписи к откровенным кадрам.

По ее словам, пока Россия "не придет к золотому правилу классической античности - умеренность во всем", россияне станут свидетелями еще многих скандалов, участники которых будут отстаивать крайности своих суждений.

Напомним, ранее, как сообщали "Аргументы недели", известная светская львица Ксения Собчак выступила с заявлением, что женщинам после 40 лет категорически не следует выкладывать в социальные сети фотографии в бикини, спровоцировав тем самым громкий скандал в мире российского шоу-бизнеса.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya (@ekaterina_solotsinskaya)2 Янв 2020 в 2:54 PST