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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бывшая жена "рыжего из Иванушек" скоро подарит новому супругу ребенка

, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшая жена
беременность, pixabay.com

На днях бывшая супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Вчера она призналась, что скоро подарит мужу ребенка.

Мария опубликовала на свей страничке в социальной сети фотографию, на которой супруг нежно обнимает ее. На этом снимке сложно не заметить сильно округлившийся живот женщины. Очевидно, экс-супруга "рыжего из Иванушек" совсем скоро станет матерью в третий раз.

Напомним, Мария и Андрей Григорьев-Апполонов официально развелись в начале прошлой осени после одиннадцати лет брака.

 
 
 
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Публикация от Masha Zubkova (@m.a.s.h.a._z)2 Янв 2020 в 4:55 PST

ЕТ

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