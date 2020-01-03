Бывшая жена

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3 января 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

беременность, pixabay.com

На днях бывшая супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Вчера она призналась, что скоро подарит мужу ребенка.

Мария опубликовала на свей страничке в социальной сети фотографию, на которой супруг нежно обнимает ее. На этом снимке сложно не заметить сильно округлившийся живот женщины. Очевидно, экс-супруга "рыжего из Иванушек" совсем скоро станет матерью в третий раз.

Напомним, Мария и Андрей Григорьев-Апполонов официально развелись в начале прошлой осени после одиннадцати лет брака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Zubkova (@m.a.s.h.a._z)2 Янв 2020 в 4:55 PST