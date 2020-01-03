Бывшая жена

На днях бывшая супруга солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Вчера она призналась, что скоро подарит мужу ребенка.
Мария опубликовала на свей страничке в социальной сети фотографию, на которой супруг нежно обнимает ее. На этом снимке сложно не заметить сильно округлившийся живот женщины. Очевидно, экс-супруга "рыжего из Иванушек" совсем скоро станет матерью в третий раз.
Напомним, Мария и Андрей Григорьев-Апполонов официально развелись в начале прошлой осени после одиннадцати лет брака.
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