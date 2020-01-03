В сети раскритиковали

Поклонники знаменитой 43-летней телеведущей Даны Борисовой раскритиковали ее коленки в короткой юбке. Для танцев на пляже звезда выбрала наряд, подчеркивающий ее фигуру и открывающий ноги.
В сети обсуждают фотографии, на которых колени Даны Борисовой якобы выглядят ужасно. Некоторые даже порекомендовали телеведущей обратиться к пластическому хирургу, поскольку у нее "ноги, как у бабушки". Многие удивились, зачем женщина демонстрирует свои недостатки.
Нашлись, однако, и те, кто поддержал Дану, отметив, что у нее "коленки, как коленки".
Борисова ответила на злобные комментарии хейтеров и заявила, что не намерена скрывать недостатки, о которых она и сама прекрасно знает.
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