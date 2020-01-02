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Наталья Рудова в новогодние каникулы отдыхает с красивым серфером

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Рудова в новогодние каникулы отдыхает с красивым серфером
Наталья Рудова, фото: Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Актриса Наталья Рудова проводит новогодние каникулы на Бали. Красавица-блондинка выкладывает в Инстаграм пляжные фото, откровенно демонстрируя свое роскошное тело. На этом индонезийском острове Рудову заметили соотечественники, как она загорала на пляже в бикини. Актриса носит стринги, многие оценили ее пятую точку.

 
 
 
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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)31 Дек 2019 в 2:23 PST

Одна девушка написала в соцсети, что видела Наталью Рудову на байке. Известно, что по острову удобно перемещаться на байках.  "Если я сидела рядом с красивым серфером, то это точно была я" - подтвердила Рудова.
Россиянка отметила, что видела Наташу с парнем, но не стала акцентировать внимание на этом.
"Вот он и наступил 2020! Счастья каждому!!!", - поздравила Наталья Рудова соотечественников.

 

 
 
 
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Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata)31 Дек 2019 в 8:08 PST

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