Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева и её супруг, шоумен и юморист Павел Воля показали разгромленную после празднования Нового года квартиру. Знаменитости не только подробно поделились кадрами беспорядка, но даже назвали виновника "преступления".
Сначала кадры погрома показала в stories Ляйсан Утяшева, кратко прокомментировав: "Новый год".
После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля. Телеведущий обошёл квартиру со всех сторон, обрисовав картину полностью. По его словам, погром устроили дети, которым в новогоднюю ночь дали "полную свободу действий".
"Детский Новый год", - отметил юморист.