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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру
Фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Instagram

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева и её супруг, шоумен и юморист Павел Воля показали разгромленную после празднования Нового года квартиру. Знаменитости не только подробно поделились кадрами беспорядка, но даже назвали виновника "преступления".

Сначала кадры погрома показала в stories Ляйсан Утяшева, кратко прокомментировав: "Новый год".

После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля. Телеведущий обошёл квартиру со всех сторон, обрисовав картину полностью. По его словам, погром устроили дети, которым в новогоднюю ночь дали "полную свободу действий".

"Детский Новый год", - отметил юморист.

БА

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