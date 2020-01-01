Анастасия Заворотнюк обратилась к людям, поддерживающим ее, со словами благодарности

Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила людей, поддерживающих ее, за поддержку, за молитвы и то душевное тепло, которое они дарят. Слова Заворотнюк, переставшей сниматься, выходить на сцену в спектаклях, несколько месяцев назад из-за болезни, передали ее близкие родственники.
Родные Насти не называют диагноз актрисы, не комментируют ее состояние и долгое время вообще молчали. В начале октября родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение и призвали просто молиться за Анастасию.
В канун Нового года семья Заворотнюк опубликовала в Инстаграм фото актрисы с супругом фигуристом Петром Чернышёвым и их дочкой Милой. Они поздравили поклонников Насти с Новым годом и пожелали: "...и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!"
"Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем",- поблагодарило семейство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, знахарь Александр Ручкин в программе на НТВ огласил диагноз Анастасии Заворотнюк - истощение нервной системы. По его мнению, нервная система актрисы истощилась из-за стресса, переутомления.