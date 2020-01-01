Анастасия Заворотнюк обратилась к людям, поддерживающим ее, со словами благодарности

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1 января 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила людей, поддерживающих ее, за поддержку, за молитвы и то душевное тепло, которое они дарят. Слова Заворотнюк, переставшей сниматься, выходить на сцену в спектаклях, несколько месяцев назад из-за болезни, передали ее близкие родственники.

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Родные Насти не называют диагноз актрисы, не комментируют ее состояние и долгое время вообще молчали. В начале октября родные Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение и призвали просто молиться за Анастасию.

В канун Нового года семья Заворотнюк опубликовала в Инстаграм фото актрисы с супругом фигуристом Петром Чернышёвым и их дочкой Милой. Они поздравили поклонников Насти с Новым годом и пожелали: "...и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!"

"Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем",- поблагодарило семейство.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)31 Дек 2019 в 10:04 PST

Напомним, знахарь Александр Ручкин в программе на НТВ огласил диагноз Анастасии Заворотнюк - истощение нервной системы. По его мнению, нервная система актрисы истощилась из-за стресса, переутомления.