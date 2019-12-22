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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Знахарь предвидит, что Анастасии Заворотнюк будет лучше в скором времени

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Знахарь предвидит, что Анастасии Заворотнюк будет лучше в скором времени
Анастасия Заворотнюк с мужем, фото: vk.com/azavorotnyuk

Знахарь Александр Семенович  Ручкин  предвидит, что актрисе Анастасии Заворотнюк будет лучше в скором времени.  Целитель в воскресенье, 22 декабря, рассказал, что рассматривает фотографию Анастасии Заворотнюк и рака у нее не видит.

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Директор Анастасии Заворотнюк отреагировала на слухи о сборе денег на лечение актрисы

Знахарь Александр Ручкин в программе на НТВ огласил диагноз Анастасии Заворотнюк - истощение нервной системы. По его мнению, нервная система актрисы истощилась из-за стресса, переутомления.

По его словам, он обычный человек, но никогда не ошибается в оценке состоянии здоровья обратившегося к нему пациента.
Анастасию Заворотнюк он лично не встречал. По фото может сказать - самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшится через три недели. Знахарь считает, что к самой прекрасной российской няне, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк возвращаются силы, и скоро она вернется к своим поклонникам. "Смерть ей не грозит", - заключил целитель.

ИЧ

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