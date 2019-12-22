Знахарь предвидит, что Анастасии Заворотнюк будет лучше в скором времени

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22 декабря 2019, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Заворотнюк с мужем, фото: vk.com/azavorotnyuk

Знахарь Александр Семенович Ручкин предвидит, что актрисе Анастасии Заворотнюк будет лучше в скором времени. Целитель в воскресенье, 22 декабря, рассказал, что рассматривает фотографию Анастасии Заворотнюк и рака у нее не видит.

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Знахарь Александр Ручкин в программе на НТВ огласил диагноз Анастасии Заворотнюк - истощение нервной системы. По его мнению, нервная система актрисы истощилась из-за стресса, переутомления.

По его словам, он обычный человек, но никогда не ошибается в оценке состоянии здоровья обратившегося к нему пациента.

Анастасию Заворотнюк он лично не встречал. По фото может сказать - самочувствие Анастасии Заворотнюк улучшится через три недели. Знахарь считает, что к самой прекрасной российской няне, звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк возвращаются силы, и скоро она вернется к своим поклонникам. "Смерть ей не грозит", - заключил целитель.