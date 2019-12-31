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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В сети оценили шутку Тимати про салат "Оливье"

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

В сети оценили шутку Тимати про салат
Тимати, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пользователи сети оценили шутку знаменитого рэпера Тимати про салат "Оливье". Артист, который совсем недавно стал отцом во второй раз, опубликовал на своей страничке в соцсети снимок с огромной сумкой.

На фото Тимати позирует в стильном наряде с гигантской кожаной сумкой бордового цвета. "За ингредиентами для оливье", – подписал кадр рэпер.

Многие оценили юмор знаменитости и поддержали шутку: "Пакет что надо", "Много горошка не клади". Другие же сочли подпись артиста примитивной и заявили, что он опубликовал очередную пафосную фотографию.

 
 
 
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Публикация от Black Star (@timatiofficial)29 Дек 2019 в 8:53 PST

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