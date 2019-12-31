В сети оценили шутку Тимати про салат

Пользователи сети оценили шутку знаменитого рэпера Тимати про салат "Оливье". Артист, который совсем недавно стал отцом во второй раз, опубликовал на своей страничке в соцсети снимок с огромной сумкой.
На фото Тимати позирует в стильном наряде с гигантской кожаной сумкой бордового цвета. "За ингредиентами для оливье", – подписал кадр рэпер.
Многие оценили юмор знаменитости и поддержали шутку: "Пакет что надо", "Много горошка не клади". Другие же сочли подпись артиста примитивной и заявили, что он опубликовал очередную пафосную фотографию.
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