В сети оценили шутку Тимати про салат

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31 декабря 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Тимати, Anatoly Lomohov/Russian Look

Пользователи сети оценили шутку знаменитого рэпера Тимати про салат "Оливье". Артист, который совсем недавно стал отцом во второй раз, опубликовал на своей страничке в соцсети снимок с огромной сумкой.

На фото Тимати позирует в стильном наряде с гигантской кожаной сумкой бордового цвета. "За ингредиентами для оливье", – подписал кадр рэпер.

Многие оценили юмор знаменитости и поддержали шутку: "Пакет что надо", "Много горошка не клади". Другие же сочли подпись артиста примитивной и заявили, что он опубликовал очередную пафосную фотографию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Black Star (@timatiofficial)29 Дек 2019 в 8:53 PST