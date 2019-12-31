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31 декабря 2019, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

артист Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер и политик Андрей Разин в беседе с главным редактором издания "Аргументы недели" Андреем Углановым на его YouTube-канале "ЗА УГЛОМ" высказался об участии Льва Лещенко в программе Андрея Малахова.

Ранее экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов в программе "Привет Андрей" заявил, что Разин отлучил его от песен и творчества и фактически лишил его средств к существованию. Гости передачи поддержали артиста, в частности, Лев Лещенко заявил, что продюсер сделал это из зависти.

Разин в беседе с Углановым заявил, что ему во всей этой истории жалко именно Льва Валериановича – солидного человека, которого буквально втянули в скандал.