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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Андрей Разин: "Солидного человека Льва Лещенко втянули в скандал"

, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин:
артист Лев Лещенко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер и политик Андрей Разин в беседе с главным редактором издания "Аргументы недели" Андреем Углановым на его YouTube-канале "ЗА УГЛОМ" высказался об участии Льва Лещенко в программе Андрея Малахова.

Ранее экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов в программе "Привет Андрей" заявил, что Разин отлучил его от песен и творчества и фактически лишил его средств к существованию. Гости передачи поддержали артиста, в частности, Лев Лещенко заявил, что продюсер сделал это из зависти.

Разин в беседе с Углановым заявил, что ему во всей этой истории жалко именно Льва Валериановича – солидного человека, которого буквально втянули в скандал.

ЕТ

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