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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Уральские пельмени" требуют взыскать с экс-директора 200 миллионов рублей

, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

С подконтрольной бывшему директору известного шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому компании требуют взыскать 200 миллионов рублей. Соответствующий иск заявлен в арбитражный суд Москвы.

В иске участники творческого объединения обращаются с просьбой запретить ООО "Идея Фикс Медиа" использовать имеющее сходство до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Уральские пельмени" обозначение.

Иск на сумму 200 млн рублей заявлен о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Уральские пельмени". Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 19 февраля.

АС

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