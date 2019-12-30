"Уральские пельмени" требуют взыскать с экс-директора 200 миллионов рублей

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30 декабря 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

С подконтрольной бывшему директору известного шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому компании требуют взыскать 200 миллионов рублей. Соответствующий иск заявлен в арбитражный суд Москвы.

В иске участники творческого объединения обращаются с просьбой запретить ООО "Идея Фикс Медиа" использовать имеющее сходство до степени смешения с комбинированным товарным знаком "Уральские пельмени" обозначение.

Иск на сумму 200 млн рублей заявлен о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Уральские пельмени". Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание по делу на 19 февраля.