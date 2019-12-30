Кому достанется наследство Галины Волчек?

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30 декабря 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: pixabay.com

Стало известно, какое наследство осталось после смерти худрука «Современника» Галины Волчек. Отмечается, что все деньги и имущество достанутся одному человеку.

«За прошлый год Волчек заработала почти 16 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у нее значился автомобиль Lexus LS500, цена которого стартует от 5 миллионов рублей, и квартира в столице общей площадью 75 „квадратов“. Недвижимость оценивается в сумму от 30 миллионов», - сообзил источник. Кроме того, у артистки был загородный дом в Одинцовском районе. Стоимость участка вместе с постройками оценили в 15 миллионов рублей. Отмечается, что всё наследство Волчек достанется ее сыну от брака с актером Евгением Евстигнеевым Денису.