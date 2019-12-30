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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Соседов раскритиковал Пугачеву и Носкова

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Соседов раскритиковал Пугачеву и Носкова
Фото: соцсети

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал недавние концерты Аллы Пугачевой, которые Примадонна российской эстрады устроила в честь своего 70-летия. По мнению Соседова, певица «еле стоит» на сцене.

«Пугачева уже еле дышит. Очень печальное зрелище, когда она на сцене. Мы видим немощь. Это невозможно смотреть. Вижу эфиры, трейлеры. Она еле стоит на кадрах. Артист не имеет право выходить к зрителю немощным. Нужно уважение к профессии», - заявил критик.

Негативно он отнесся и к возвращению на сцену Николая Носкова, который вернулся к работе после инсульта. Соседов убежден, что «такие люди должны показывать себя на пике формы».

АБ

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