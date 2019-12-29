В годовщину смерти Джорджа Майкла его сестра была найдена мертвой в своем доме

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29 декабря 2019, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

Джордж Майкл, фото: соцсети

Сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту была найдена мертвой в своем доме на Рождество. Она скончалась спустя ровно три года после смерти знаменитого брата.

Дом, в котором обнаружили Мелани, завещал ей Майкл, которому она помогала в качестве стилиста в конце 80-х годов. По данным издания Mirror, полицейские считают, что смерть Мелани не являлась чем-то криминальным.

Родственники 55-летней Панайоту также отмечают, что в смерти Мелани нет ни подозрительного, ни криминального характера. Однако точную причину скоропостижной кончины женщины все же установит экспертиза.