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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В годовщину смерти Джорджа Майкла его сестра была найдена мертвой в своем доме

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]

В годовщину смерти Джорджа Майкла его сестра была найдена мертвой в своем доме
Джордж Майкл, фото: соцсети

Сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла Мелани Панайоту была найдена мертвой в своем доме на Рождество. Она скончалась спустя ровно три года после смерти знаменитого брата.

Дом, в котором обнаружили Мелани, завещал ей Майкл, которому она помогала в качестве стилиста в конце 80-х годов. По данным издания Mirror, полицейские считают, что смерть Мелани не являлась чем-то криминальным.

Родственники 55-летней Панайоту также отмечают, что в смерти Мелани нет ни подозрительного, ни криминального характера. Однако точную причину скоропостижной кончины женщины все же установит экспертиза.

АС

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