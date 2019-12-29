Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей. Ранее представители артистки заявили, что слухи о разводе пары, появившиеся в сети, являются правдой.
Иван признался, что все мечтают встретить человека и прожить с ним всю жизнь, однако это не всегда получается. Спортсмен заявил, что очень рад, что в его жизни были отношения с Пелагеей, поскольку у них появилась замечательная дочь. Хоккеист уточнил, что двум сильным личностям сложно ужиться и подчеркнул, что в их разводе нет вины каких-либо третьих лиц. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу", – заключил Иван.
Поклонники подозревают, что отношения в семье Пелагеи и Ивана Телегина разладились из-за измены мужчины. Его не раз видели с другой женщиной.
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