Иван Телегин высказался о разводе с Пелагеей

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29 декабря 2019, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

певица Пелагея, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известный российский хоккеист Иван Телегин высказался о расставании с певицей Пелагеей. Ранее представители артистки заявили, что слухи о разводе пары, появившиеся в сети, являются правдой.

Иван признался, что все мечтают встретить человека и прожить с ним всю жизнь, однако это не всегда получается. Спортсмен заявил, что очень рад, что в его жизни были отношения с Пелагеей, поскольку у них появилась замечательная дочь. Хоккеист уточнил, что двум сильным личностям сложно ужиться и подчеркнул, что в их разводе нет вины каких-либо третьих лиц. "У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу", – заключил Иван.

Поклонники подозревают, что отношения в семье Пелагеи и Ивана Телегина разладились из-за измены мужчины. Его не раз видели с другой женщиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Telegin - Official Page (@itelegin07)27 Дек 2019 в 9:24 PST