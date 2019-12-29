Галкин, Орбакайте и Киркоров без Пугачевой пришли в

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29 декабря 2019, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Галкин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Супруг Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин, артисты бывший муж Примадонны Филипп Киркоров и старшая дочь Кристина Орбакайте в воскресенье, 29 декабря, пришли вместе проститься с Галиной Борисовной Волчек.

Стало известно о последнем желании Галины Волчек

Прощание с Волчек проходит в театре "Современник" на Чистых прудах. Алла Пугачева не смогла приехать на прощание из-за подскочившего давления. Об этом во время прощания с Галиной Волчек сказал Максим Галкин. "У неё поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал он. Супруг Аллы напомнил, что Галина Борисовна Волчек была другом их семьи. Максим поблагодарил Волчек за дружбу и за то, что она была фактически бабушкой для их с Аллой детей Гарри и Лизы.

Пугачева, посвятив пост в Инстаграм Волчек, опубликовала фото народной артистки СССР с двойняшками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)26 Дек 2019 в 9:27 PST