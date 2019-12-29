"Я пою всегда живьем. И не запрещаю Шатунову петь ", - Андрей Разин собирается судиться

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29 декабря 2019, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото: Viktor Chernov

Продюсер Андрей Разин заявил, что не запрещает петь бывшему солистку группы "Ласковый май" Юрию Шатунову песни группы. Шатунов публично заявил, что Разин запретил ему петь песни, которые он исполнял будучи солистом "Ласкового мая" и мешает ему гастролировать.

"Как был Малахов проституткой, так он ей и остается", - высказался Разин о телеведушем после программы с Шатуновым

Также в программе Андрея Малахоа с участием Юры Шатунова обсуждали, что сам Разин поет под фонограмму.

Продюсер "Ласкового мая" объяснил все как есть на самом деле. Разин написал целый пост в Инстаграм.

Он назвал ложью все, о чем говорилось у Малахова.

Первое, что сказал Андрей Разин: "Я пою всегда живьем, а единственная беда Юры Шатунова, что он с шести лет курит. А после этих слов я подам в суд. Мы проведем экспертизу моего исполнения песен, после чего Малахов, его команда и все собравшиеся люди удостоверятся, что я пою вживую и голос у меня звучит немного звонче, чем у Юры Шатунова".

И объяснил, почему не может запретить Шатунову петь. "Я не являюсь правообладателем песен группы «Ласковый май» и не запрещаю Шатунову петь. Я просто не имею на это права. Есть правообладатель Филатов Руслан. Это он с ним судится и это он с ним ругается", - написал Разин.

Разин пригрозил, что "телеканал «Россия-1» заплатит огромные деньги за потерю моей репутации, потому что мы сделали «Седую ночь» финальной песней и все наши солисты поют ее вживую".

Предупредил он и Малахова, что после выхода этой передачи он получит огромные иски с огромным материальным ущербом. "И помните, Разин всегда прав", - подчеркнул продюсер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)26 Дек 2019 в 12:01 PST