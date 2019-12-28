"Провинциальная клуша из Эскортограма", победительницу конкурса "Мисс Москва-2019" жестко раскритиковали в Сети

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28 декабря 2019, 23:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Корона "Мисс Москва — 2019" принесла ее обладательнице - 23-летней выпускнице Российской таможенной академии Владлене Богомоловой не только счастливые минуты. Вместо поздравлений с победой, на нее обрушился шквал критики.

Не все оценили выбор жюри, многие блогеры назвали красоту Богомоловой искусственной, а некоторые и вовсе заявили, что "Мисс Москва" напоминает "провинциальную клушу из Эскортограма, которая едва наскребла деньги на губы-вареники". Справедливости ради стоит отметить, что сама Богомолова тщательно ретуширует каждую фотографию своего микроблога.

Кстати, четыре года назад девушка уже пыталась завоевать титул, но тогда победительницей стала Оксана Воеводина.