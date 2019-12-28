Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

"Провинциальная клуша из Эскортограма", победительницу конкурса "Мисс Москва-2019" жестко раскритиковали в Сети

, 23:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Корона "Мисс Москва — 2019" принесла ее обладательнице - 23-летней выпускнице Российской таможенной академии Владлене Богомоловой не только счастливые минуты. Вместо поздравлений с победой, на нее обрушился шквал критики.

Не все оценили выбор жюри, многие блогеры назвали красоту Богомоловой искусственной, а некоторые и вовсе  заявили, что "Мисс Москва" напоминает "провинциальную клушу из Эскортограма, которая едва наскребла деньги на губы-вареники". Справедливости ради стоит отметить, что сама Богомолова тщательно ретуширует каждую  фотографию  своего  микроблога.

Кстати, четыре года назад девушка уже пыталась завоевать титул, но тогда победительницей стала Оксана Воеводина.

БИ

//картина дня

Политика

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Минобороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по развитию гиперзвукового вооружения. По его словам, работы по созданию гиперзвукового вооружения проводятся «широким фронтом».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Сейчас МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Корона "Мисс Москва — 2019" принесла ее обладательнице - 23-летней выпускнице Российской таможенной академии Владлене Богомоловой не только счастливые минуты. На нее…

//новости ан

Известна пословица "дареному коню в зубы не смотрят". Но все хотят порадовать родным и близким подарком к Новому году, чтобы эта пословица не вспоминалась. И бегают…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Эксперт по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока Юрий Трутнев заявил, что экспорт необработанной древесины снизился по итогам девяти месяцев…

//новости ан

//новости ан

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар. По сумме двух программ Бойкова и Козловский заработали 233,66 балла…

//новости ан

//новости ан

Алексей Рахманов, президент Объединенной судостроительной корпорации предложил оригинально использовать десятки недостроенных его структурой кораблей - использовать их в…

Год назад произошел взрыв в жилом доме в Магнитогорске - 31 декабря 2018 года в 6 часов 8 минут утра по местному времени. Журналисты провели собственное расследование…