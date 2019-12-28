Дмитрий Песков рассказал, что не встречался с женой Татьяной Навкой примерно два месяца

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что не встречался с женой, олимпийской чемпионкой, фигуристкой Татьяной Навкой примерно два месяца. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у него такая работа, что он не пересекался с супругой точно месяц, а может и два. Татьяна Навка была занята всё это время подготовкой нового шоу к Новому году.
У нее - бесконечные репетиции. В новогоднем шоу Татьяны Навки примут участие её младшая дочь Надюша Пескова, знаменитый фигурист и хореограф Пётр Чернышёв, олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Загитова прервала сезон после того, как заняла последнее место в финале Гран-при. Алина объявила, что у неё пропало стремление соревноваться, и она хочет прервать на время спортивную карьеру.
Петр Чернышев показал годовалую дочь Милу. Вместе с папой она появилась на льду после окончания шоу Татьяны Навки.