Иван Охлобыстин готов выдать свою дочь замуж за Бориса Корчевникова

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28 декабря 2019, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Охлобыстин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актер, многодетный отец Иван Охлобыстин готов выдать свою старшую дочь замуж за актера, телеведущего, генерального директора первого общественного православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова.

Иван Охлобыстин был священником РПЦ, его семья верующая. С супругой Оксаной Арбузовой Охлобыстин растит шестерых детей. Старшая дочь Анфиса уже работает.

Охлобыстин стал участником программы Бориса Корчевникова. По словам Ивана, никто из членов его семьи не любит ходит на съемки, но он уговорил Анфису, пообещав, что будет жених.

Он расхвалил своих дочек: "Мои невесты всё умеют, готовят, работают, умные, красивые". И заметил, что Корчевников был бы для него подходящим зятем: работящий, верующий. Актер пригласил Бориса в гости. Еще у него меркантильный интерес, свадьбу сыграть за счет телевидения. Он уже придумал, что подарит им на свадьбу. Подарок готовит оригинальный - гранату.

По признанию Ивана, они с женой друг без друга жить не могут, и думают умереть в один день. "От одной гранаты", - пошутил он.

Борис Корчевников отнеткиваться не стал.