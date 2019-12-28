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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Большинство жен российских хоккеистов выразили поддержку певице Пелагее

, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство жен российских хоккеистов выразили поддержку певице Пелагее
Пелагея, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Большинство жен российских хоккеистов выразили поддержку певице Пелагее, которая подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным. После того, как появились разговоры о расставании артистки со спортсменом, некоторые СМИ написали, что супруги других хоккеистов невзлюбили Пелагею.

Предполагаемая любовница хоккеиста Ивана Телегина похожа на его жену Пелагею

Предполагаемая любовница хоккеиста Ивана Телегина похожа на его жену Пелагею

Якобы многие знали, что Пелагея и Телегин делают вид, что у них в семье все хорошо, называли ее "плохой актрисой". Якобы жены игроков ЦСКА не особо принимают ее в своей тусовке, не приглашали на совместные мероприятия.

Одной из первых издание StarHit, написавшее о Пелагее, раскритиковала супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская. "... вот зачем писать неправду? О какой интересно "хоккейной тусовке" идет речь? Что-то, видимо, мы с ней не знакомы. Дорогая Пелагея, мы тебя все любим! И, конечно, мы за тебя и за правду", — написала Настастья.

Пристыдили издание супруги капитана ЦСКА Сергея Андронова Анастасия Андронова, защитника Дмитрия Орлова Варвара, вратаря Василия Кошечкинa Ирина. "Такой бред! С Полей всегда все общались, и она была душой команды! Видимо, близкие семьи не в курсе или не такие уж и близкие", — считает Ирина Кошечкина.

Напомним, у Телегина появилась возлюбленная. Говорят, любовница хоккеиста  похожа на Пелагею. 

ИЧ

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