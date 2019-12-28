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28 декабря 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Пелагея, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Большинство жен российских хоккеистов выразили поддержку певице Пелагее, которая подтвердила слухи о разводе с Иваном Телегиным. После того, как появились разговоры о расставании артистки со спортсменом, некоторые СМИ написали, что супруги других хоккеистов невзлюбили Пелагею.

Предполагаемая любовница хоккеиста Ивана Телегина похожа на его жену Пелагею

Якобы многие знали, что Пелагея и Телегин делают вид, что у них в семье все хорошо, называли ее "плохой актрисой". Якобы жены игроков ЦСКА не особо принимают ее в своей тусовке, не приглашали на совместные мероприятия.

Одной из первых издание StarHit, написавшее о Пелагее, раскритиковала супруга Александра Овечкина Анастасия Шубская. "... вот зачем писать неправду? О какой интересно "хоккейной тусовке" идет речь? Что-то, видимо, мы с ней не знакомы. Дорогая Пелагея, мы тебя все любим! И, конечно, мы за тебя и за правду", — написала Настастья.

Пристыдили издание супруги капитана ЦСКА Сергея Андронова Анастасия Андронова, защитника Дмитрия Орлова Варвара, вратаря Василия Кошечкинa Ирина. "Такой бред! С Полей всегда все общались, и она была душой команды! Видимо, близкие семьи не в курсе или не такие уж и близкие", — считает Ирина Кошечкина.

Напомним, у Телегина появилась возлюбленная. Говорят, любовница хоккеиста похожа на Пелагею.