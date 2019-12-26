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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предполагаемая любовница хоккеиста Ивана Телегина похожа на его жену Пелагею

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Предполагаемая любовница хоккеиста Ивана Телегина похожа на его жену Пелагею
Иван Телегин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин напрягли своих поклонников. В сети предположили, что в семье у знаменитостей произошел разлад. Появились слухи, что у Телегина появилась любовница. Артистка Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились несколько лет назад, у них растет дочь.

Супруги никогда не делятся рассказами о своей семейной жизни, не афишируют совместные фото. Бывает, 33-летняя Пелагея выкладывает снимки, где она на трибуне арены болеет за команду мужа.

А несколько дней назад 27-летний Иван Телегин шокировал общественность. Он опубликовал фото с супругой подписал: "Воссоединение", но очень скоро удалил снимок из соцсетей.

СМИ нашли другой удивительный снимок. На нем супруг Пелагеи  запечатлен рядом с девушкой, чем-то похожей на Пелагею, но немного моложе. Девушка держит хоккеиста за руку, - сообщает teleprogramma.pro. Хоккеист попался на измене жене? 

 

 
 
 
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Публикация от Ivan Telegin - Official Page (@itelegin07)13 Сен 2019 в 1:41 PDT

 
 
 
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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)4 Ноя 2019 в 1:32 PST

ИЧ

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