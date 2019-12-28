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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Зрелище, конечно, неприятное", Лера Кудрявцева выложила фото своих лопнувших грудных имплантов

, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сериал Леры Кудрявцевой с «лопнувшими сиськами» продолжается. В прошлой серии мы видели фото из больничной палаты, а теперь как говорится, немного натурализма -телеведущая выложила фото лопнувшего импланта.

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать «катастрофы». Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких-либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов. Хочу ещё раз повторить: не существует пожизненной гарантии, менять придётся в любом случае, УЗИ не информативно, только МРТ с контрастом. У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как «поехала форма» одной груди! Узи показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа. 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала «синдром хронической усталости», - написала Лера в своем Instagram-аккаунте.

Так же она посоветовала пластическим хирургам не нести «пургу», что все так безопасно, «понимаю, что это бизнес, но сейчас настало время говорить и говорить громко». Так же телеведущая рассказала, что не собирается в будущем совершать никаких манипуляций со своей грудью. А вообще любопытно будет увидеть Леру с новыми формами - без внушительного бюста её пока сложно представить.

БИ

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