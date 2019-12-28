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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы»: Дочка Чернышова и Заворотнюк появилась с Петром на льду

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

«Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы»: Дочка Чернышова и Заворотнюк появилась с Петром на льду
Фото из соцсетей

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев показал годовалую дочь Милу. Вместе с папой она появилась на льду после окончания шоу Татьяны Навки.

Фигуристка объявила, что в зале находится дочь Анастасии Заворотнюк. «Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы», — сказала Навка.

Петр, взяв на руки малышку, проехался с ребенком перед публикой, которая устроила артистам овации.

Известно, что это  было первое публичное появление девочки. Мила лишь однажды появилась на обложке журнала, в интервью которому Заворотнюк и Чернышев рассказали, что стали родителями.

ЕЧ

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