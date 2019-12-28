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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Экс-солистку группы "ВИА ГРА" выставили за дверь с ребенком

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-солистку группы
Фото из соцсетей, Instagram misharomanova

Экс-солистка  группы «ВИА ГРА" Миша Романова поделилась подробностями романа с избранником, от которого в 2018 году родила ребенка. Певица до сих пор скрывает его личность.  

Сына артистка назвала Мартином. В сети ходило много слухов о том, кто является отцом мальчика. Одни утверждали, что исполнительница родила от женатого миллиардера, другие подозревали Романову в тайном романе с певцом Максом Барских.

Но в интервью, которое опубликовано на ютуб-канале "Ходят слухи", девушка  проговорилась. Оказывается, ее избранником был украинский режиссер, с которым она рассталась, будучи беременной. При этом мужчина жестоко обошелся с ней и малышом.

"Отец моего ребенка выставил нас на улицу. Видимо, ему не понравилось что-то сказанное мной в интервью. Не знаю, на что он обиделся, ведь я не называла его имени. Меня спросили: "Кто тебя поддерживал во время беременности?". Я ответила – родители, друзья, Макс. Но видимо его это как-то задело. Поэтому он, таким образом, решил мне отомстить", – рассказала Миша Романова.

Певица также поведала, что они не жили вместе, но режиссер снимал для нее квартиру. "Тогда он мне сказал: "Плати сама за аренду или отправь счет тем, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет", – сообщила исполнительница.

По словам звезды, она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому допускает, что могла задеть чувства возлюбленного. Теперь Миша поняла, насколько самолюбие и гордыня мужчины может перекрыть здравый смысл.

Экс-любовник и сейчас не поддерживает связь с ребенком, но оказывает финансовую помощь. Ежемесячно он отправляет на содержание сына 100-200 долларов.

ЕЧ

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