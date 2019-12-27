В СМИ заговорили о воссоединении Питта и Энистон

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27 декабря 2019, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

В СМИ заговорили о романе между Дженифер Энистон и Брэдом Питтом. В последнее время актеры проводят много времени вместе и «ощущают удивительное родство душ».

Питт и Энистон были женаты пять лет, пока в 2005 году артист не начал роман с Анджелиной Джоли. Сейчас после развода Питт часто навещает бывшую супругу. В этом году он посетил вечеринку Энистон по случаю ее 50-летия, а затем был приглашен к ней на празднование Рождества.

«Брэд и Джен ощущают удивительное родство душ и, похоже, флиртуют друг с другом, но настаивают на том, что испытывают друг к другу чисто платонические чувства и не более того», - сообщают американские журналисты.