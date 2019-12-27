Беременная жена футболиста Тарасова сломала руку

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27 декабря 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя модель Анастасия Костенко рассказала подписчикам, что сломала руку. Девушка находится на последних сроках беременности.

«Все больше и больше день Х похож на спортивное соревнование с препятствиями, где главная цель — хоть как-то добраться до финиша. Вывод сделан, больше торопить себя и время я не буду. Сдаюсь, — написала она в микроблоге. — Вспоминаю, как Милаша за меня переживала. Какая же она у нас сладкая, чувствительная и искренняя. Пока я плакала — подходила и целовала меня», - поделилась модель.

Костенко призналась, что вторая беременность протекает гораздо сложнее, чем первая. А теперь из-за перелома модель будет вынуждена проходить с гипсом три недели.