Летучая подала в суд на НТВ

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27 декабря 2019, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: соцсети

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что подала судебный иск к каналу НТВ на сумму 50 миллионов рублей. «Пускай эти люди со своей злостью живут. Я всегда буду выступать за честный беспристрастный суд», - подчеркнула она.

Летучую расстроила программа, на которой публично обсуждалась ее личная жизнь. Телеведущая оценила свой моральный ущерб в 50 миллионов рублей.

«Публичные люди очень незащищенные. Кто угодно может про них наговорить. Первый путь – отвечать, второй – не отвечать. Но тогда за тебя решают все и комментируют того, чего нет. Эта ситуация коснулась детей. Мы подали несколько исков в суд. Я уверена, что суд мы выиграем. Я хочу извинений. За правду надо бороться. Нас беспричинно полили грязью», - заявила Летучая.