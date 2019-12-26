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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Актриса Кристина Асмус призналась: у нее больше нет сил

, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Кристина Асмус призналась: у нее больше нет сил
Фото из соцсетей, Instagram asmuskristina

В последнее время актриса Кристина Асмус все чаще жалуется на усталость. Наконец, стало понятно, почему.

Артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram, что с середины сентября практически не спит. И девушка не винит никого, кроме себя самой.

"И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что "никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?" Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще", – пожаловалась она фолловерам.

Обессиленная Асмус попросила у своих поклонников совета, как научиться отдыхать.

«Какие у вас рецепты? Как вы отдыхаете? Что помогает вам расслабиться ПО-НАСТОЯЩЕМУ?», - написала Кристина.

Заботливые подписчики пожалели жену Гарика Харламова и посоветовали побольше заботиться о себе и отдыхать.

 
 
 
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С середины сентября я нахожусь в режиме - «выжить». Я спала за всё это время столько..сколько, наверное, дней за 5 спят ???? И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть ????????‍♀️ Близкие говорят, что «никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?» Да. Я решительно не умею отдыхать ???? Не умею расслабляться ????????‍♀️ Вообще. Даже дома или в отпуске я постоянно куда-то бегу, что-то учу, пишу, придумываю, расписываю, собираю ????????‍♀️ И всегда тороплюсь. И нервничаю тоже постоянно. И «синдром отличницы» победить никак не могу ???? А так хочу научится иногда просто лежать и смотреть в потолок)))) Какие у вас рецепты? Как вы отдыхаете? Что помогает вам расслабиться ПО-НАСТОЯЩЕМУ? Хохмы в виде советов про секс и бухлишко оставьте, не помогает ????

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 25 Дек 2019 в 6:16 PST

ЕЧ

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