Актриса Кристина Асмус призналась: у нее больше нет сил

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26 декабря 2019, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram asmuskristina

В последнее время актриса Кристина Асмус все чаще жалуется на усталость. Наконец, стало понятно, почему.

Артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram, что с середины сентября практически не спит. И девушка не винит никого, кроме себя самой.

"И я, безусловно, сама виновата. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнуть. Близкие говорят, что "никакой это не ‘особый’ период. Когда у тебя было иначе?" Да. Я решительно не умею отдыхать. Не умею расслабляться. Вообще", – пожаловалась она фолловерам.

Обессиленная Асмус попросила у своих поклонников совета, как научиться отдыхать.

«Какие у вас рецепты? Как вы отдыхаете? Что помогает вам расслабиться ПО-НАСТОЯЩЕМУ?», - написала Кристина.

Заботливые подписчики пожалели жену Гарика Харламова и посоветовали побольше заботиться о себе и отдыхать.