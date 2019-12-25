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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Поклонники Майкла Джексона считают, что музыкант жив

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Поклонники Майкла Джексона считают, что музыкант жив
Фото: pixabay.com

Поклонники короля поп-музыки Майкла Джексона считают, что на самом деле музыкант до сих пор жив и продолжает выступать, но под чужим именем. На подобные мысли фанатов натолкнул видеоролик одного из двойников кумира.

Многие считают, что настоящий Майкл Джексон скрывается под видом своего двойника Серхио Кортеса. Сходство с музыкантом настолько сильное, что некоторые фанаты требуют, чтобы мужчина прошел ДНК-тест.

Недавно испанец разместил в Сети видеоприглашение на свой концерт. В ролике мужчина как две капли воды похож на певца. Сомнения вызывает лишь испанский акцент, с которым говорит Кортес.

АБ

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