Поклонники Майкла Джексона считают, что музыкант жив

//Шоу-бизнес 13+

25 декабря 2019, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation News

Фото: pixabay.com

Поклонники короля поп-музыки Майкла Джексона считают, что на самом деле музыкант до сих пор жив и продолжает выступать, но под чужим именем. На подобные мысли фанатов натолкнул видеоролик одного из двойников кумира.

Многие считают, что настоящий Майкл Джексон скрывается под видом своего двойника Серхио Кортеса. Сходство с музыкантом настолько сильное, что некоторые фанаты требуют, чтобы мужчина прошел ДНК-тест.

Недавно испанец разместил в Сети видеоприглашение на свой концерт. В ролике мужчина как две капли воды похож на певца. Сомнения вызывает лишь испанский акцент, с которым говорит Кортес.