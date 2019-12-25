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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Водонаева призвала женщин "не исправлять ошибки государства" и "не рожать рабов"

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Водонаева призвала женщин
Фото: соцсети

Телеведущая Алена Водонаева в Сети рассказала о ситуации в Самарской области, где власти посоветовали частным медицинским клиникам отказаться от абортов. Звезда призвала женщин не рожать, если они не уверены в своей полной независимости.

Водонаева уверена, что демографический кризис в стране – это вина не населения, а государства. «К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать», - считает телеведущая. Она отметила, что вырастить и воспитать ребенка – это не только добавить в привычный список покупок детское питание и подгузники. «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить?» - подытожила она и призвала подписчиц задуматься о своем образовании и материальном благополучии, прежде чем создавать семью.

АБ

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