"Когда деньги дороже совести", российских знаменитостей обвиняют в продажности из-за их участия в фестивале в Саудовской Аравии

//Шоу-бизнес 13+

24 декабря 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Ирину Шейк, Арми Хаммера и еще десяток знаменитостей обвиняют в продажности из-за их присутствия на фестивале электронной музыки MDL Beast в Саудовской Аравии. После убийства журналиста Джамаля Хашогги, ущемлении прав женщин и сексменьшинств праздник расценили как попытку реабилитации имиджа страны.

Сознательная Эмили Ратаковски от приглашения на музыкальный фестиваль отказалась, объяснив, что гонорар не заставит ее ехать в эту страну из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги и ущемления прав женщин, остальные российские звезды были не столь щепетильны. Они улыбались перед камерами, воспевали местное гостеприимство под диджей-сет Дэвида Гетта и всеми силами игнорировали неудобные вопросы и замечания в соцсетях.

«Сколько вам заплатили за ребрендинг Саудовской Аравии?», «Не нашли ли там случайно Хашогги?», «Вот когда деньги дороже совести», - комментируют пользователи фотографии знаменитостей в соцсетях.