Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика. Согласно последней информации, артист оказался в водной ловушке, заваленной камнями, и чудом смог спастись.

Эпизод, о котором идет речь, снимался в море. Джеки Чан признался, что в момент инцидента он очень испугался, однако взял себя в руки и смог сохранить самообладание.

Съемочная группа оперативно сориентировалась и вытащила звезду из воды. После этого Чан еще некоторое время успокаивал режиссера фильма Стэнли Тонга, который очень беспокоился за здоровье актера. К счастью, Джеки в результате случившегося не пострадал.