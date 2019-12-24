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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Star

Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма
Джеки Чан, TPG/ZUMAPRESS.com
Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика. Согласно последней информации, артист оказался в водной ловушке, заваленной камнями, и чудом смог спастись.
 
Эпизод, о котором идет речь, снимался в море. Джеки Чан признался, что в момент инцидента он очень испугался, однако взял себя в руки и смог сохранить самообладание.
 
Съемочная группа оперативно сориентировалась и вытащила звезду из воды. После этого Чан еще некоторое время успокаивал режиссера фильма Стэнли Тонга, который очень беспокоился за здоровье актера. К счастью, Джеки в результате случившегося не пострадал.
ЕТ

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