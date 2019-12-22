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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Петросян с молодой женой уехал из России

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Петросян с молодой женой уехал из России
фото: Instagram

Евгений Петросян и его новоиспеченная молодая супруга Татьяна Брухунова покинули Россию. Жена комика сообщила подписчикам в Instagram, что ходит "в тапочках по улице" заграничного города.

Татьяна показала фолловерам серию фото и видео, на которых можно увидеть Кельнский собор и знаменитого артиста: "Порвите меня "как Тузик грелку". Для всех остальных: привет, и у меня все отлично", - написала 30-летняя хозяйка поста.

Муж Брухуновой, 74-летний Евгений Ваганович сопровождает ее в поездке, он бодр и прекрасно выглядит. Как всегда, юморист одет с иголочки. Складывается впечатление, что он помолодел рядом с женой, которая младше его на 44 года.

 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)20 Дек 2019 в 12:00 PST



 
 
 
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Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova)21 Дек 2019 в 4:00 PST


АС

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