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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Режиссер фильма "Текст" раскрыл детали съемок постельной сцены с участием Кристины Асмус

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Режиссер фильма
фото: Instagram

Режиссер Клим Шипенко раскрыл подробности эротической съемки Кристины Асмус в фильме "Текст". По его словам, актриса изначально знала о планируемой сцене и понимала, на что ей придется пойти.

После выхода на экраны фильма "Текст" актрису буквально затравили в соцсетях. Досталось и ее мужу, шоумену Гарику Бульдогу Харламову. В светской тусовке даже пошли слухи, что артисты находятся на грани развода.

Однако уже очевидно, что супруги стоически выдержали разгоревшийся скандал. По словам Шипенко, Асмус не планировали снимать: актриса сама пришла на кастинг. С ней заранее оговорили условия. Знал обо всем и Гарик.

"Все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван - не порноактеры, да и я не порнорежиссер, - рассказал Шипенко в интервью.

Супруг Асмус не препятствовал съемкам, понимая, что эта роль важна для жены. Кристина, в свою очередь, как могла, но выдержала напор хейтеров. А режиссер "Текста" отметил, что скандал только добавил картине рейтинга.

АС

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