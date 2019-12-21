Режиссер фильма

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21 декабря 2019, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Режиссер Клим Шипенко раскрыл подробности эротической съемки Кристины Асмус в фильме "Текст". По его словам, актриса изначально знала о планируемой сцене и понимала, на что ей придется пойти.

После выхода на экраны фильма "Текст" актрису буквально затравили в соцсетях. Досталось и ее мужу, шоумену Гарику Бульдогу Харламову. В светской тусовке даже пошли слухи, что артисты находятся на грани развода.

Однако уже очевидно, что супруги стоически выдержали разгоревшийся скандал. По словам Шипенко, Асмус не планировали снимать: актриса сама пришла на кастинг. С ней заранее оговорили условия. Знал обо всем и Гарик.

"Все обсуждают Кристину, забывая, что на съемочной площадке был еще и Ваня Янковский. Ему было некомфортно, да и мне тоже. Кристина и Иван - не порноактеры, да и я не порнорежиссер, - рассказал Шипенко в интервью.

Супруг Асмус не препятствовал съемкам, понимая, что эта роль важна для жены. Кристина, в свою очередь, как могла, но выдержала напор хейтеров. А режиссер "Текста" отметил, что скандал только добавил картине рейтинга.