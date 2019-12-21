В новогоднюю ночь Елена Воробей перевоплотится в Ксению Собчак. Совсем не похожа, уверены поклонники

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21 декабря 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На самом деле телевизионные съемки новогодних огоньков уже давно закончились, но актисты толко сейчас начинают "подогревать" аудиторию и выкладывают фото в своих соцсетях. Как вам юмористка Елена Воробей в образе Ксении Собчак на новогоднем огоньке «России1»?

Фото опубликовал в своей Instagram-аккаунте Николай Басков и поскольку это все равно уже спойлер, то еще он признался, что обсуждать будут свадьбу экс-кандидата в президенты, видимо, как главное событие уходящего года.

Подписчики решили, что Басков тут за Богомолова и посетовали, что он не в образе. «Могли бы хоть растрепать прическу что ли. Елене-то вон аж пластический грим зафигачили», «Больше на Успенскую похожа, чем на Собчак», «Я думала вы новую куклу из секшопа купили. Перебор», - комментируют фолловеры.