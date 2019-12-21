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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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"Вы не представляете, что он мне тут понаписал", - Пригожин сообщил об угрозах из-за критики Фриске-младшей

, 07:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Пригожин и Валерия, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил об угрозах, которые пошли в его адрес от отца певицы Жанны Фриске из-за критики ее младшей сестры Натальи.  Угрожать продюсеру начал Владимир Копылов - отец Натальи Фриске.

Появились новости о том, что младшая сестра артистки Жанны Фриске хочет заняться пением. Как известно, Наташа Фриске работает в салоне красоты. Когда была жива Жанна, Фриске-младшая пыталась работать в группе "Блестящие". Но ушла из коллектива по своему желанию.

Пригожин раскритиковал Наташу Фриске за то, что она копирует образ своей знаменитой сестры, которую любили миллионы поклонников. Продюсер посоветовал Наталье "найти свой стиль", а не становиться "пародистом".

Вскоре после этого Иосиф Пригожин рассказал о звонке и СМС-ке отца Наташи с угрозами. По словам Пригожина, Владимир Копылов пригрозил приехать к нему "с винтовкой". "Вы даже не представляете, что он мне тут понаписал. Я пока не хочу опубликовывать все эти сообщения", - поделился продюсер Иосиф Пригожин.

Жанна Фриске умерла  в июне 2015 года в возрасте 40 лет из-за рака головного мозга.

 

ИЧ

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