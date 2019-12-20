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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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49-летняя певица Наргиз в четвертый раз готовится стать мамой

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rusradio.ru

49-летняя певица Наргиз в четвертый раз готовится стать мамой
Фото из соцсетей, Instagram nargizzakirova_official

Певица Наргиз Закирова вновь задумалась о материнстве. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак.

Артистка уже воспитывает троих детей. Однако Закирова задумывается и о четвертом малыше. Звезда начала рассматривать различные варианты, в том числе ЭКО. Но женщина отказалась от процедуры, зная о ее негативных последствиях. И певица решила: она возьмёт ребёнка из детского дома.

Исполнительница посоветовалась с родными, ее очень волновало мнение детей. Они восприняли новость c радостью, больше всех поддержала идею мамы младшая дочь Лейла.

Настрой у Наргиз серьёзный. Она уже заявила, что ребенок будет воспитываться дома, но, если захочет пойти в школу, запрещать никто не будет.

Наргиз Закирова приобрела свою популярность после проекта «Голос», где она заняла второе место. Недавно Закирова ушла от продюсера Максима Фадеева и пока находится в одиночном плаванье.

ЕЧ

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