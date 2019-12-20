Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Максакова отреагировала на новости о своей госпитализации

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: кп

Максакова отреагировала на новости о своей госпитализации
Фото: pixabay.com

Советская и российская актриса Людмила Максакова отреагировала на сообщения о своей госпитализации. В СМИ появилась информация, что 79-летняя артистка попала в больницу с глаукомой.

Артистка не стала уточнять, действительно ли проходит лечение в клинике, однако возмутилась подобным сообщениям в прессе. «Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!» - заявила Максакова.

Ранее сообщалось, что Людмила Васильевна попала в больницу из-за проблем со зрением. Предполагалось также, что в скором времени актрисе может потребоваться операция.

АБ

//картина дня

Политика

Лукашенко заявил о

Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу сообщил о колоссальном прогрессе в развитии сотрудничества с Россией. Политик, однако, убежден, что двум странам еще "есть над чем работать".

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Журналистка канала «База» успела первой побеседовать с матерью «стрелка с Лубянки». Она была в квартире женщины в момент, когда туда ворвались силовики и пострадала…

//новости ан

//новости ан

В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега. Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ксения Собчак любительница провокаций. Не успели утихнуть пересуды по поводу катафалка на свадьбе и стриптиза после венчания в церкви, как экс-кандидат в президенты…

//новости ан

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев медалью «За служение Кузбассу» наградил свою супругу. Благотворительность – дело хорошее, особенно, когда ей занимается…

//новости ан

//новости ан

Риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился. Таковы итоги нового масштабного исследования специалистов…