Максакова отреагировала на новости о своей госпитализации

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20 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: кп

Фото: pixabay.com

Советская и российская актриса Людмила Максакова отреагировала на сообщения о своей госпитализации. В СМИ появилась информация, что 79-летняя артистка попала в больницу с глаукомой.

Артистка не стала уточнять, действительно ли проходит лечение в клинике, однако возмутилась подобным сообщениям в прессе. «Совсем, что ли, с ума сошли. Обалдели. Взбесились все! Как вам не стыдно?!» - заявила Максакова.

Ранее сообщалось, что Людмила Васильевна попала в больницу из-за проблем со зрением. Предполагалось также, что в скором времени актрисе может потребоваться операция.