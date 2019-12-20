Мать Заворотнюк не может разобраться с многочисленными долгами

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20 декабря 2019, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.rambler.ru

Фото из соцсетей, Instagram a_zavorotnyuk

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк не может расплатиться с долгами дочери. Валентина Борисовна не платит за коммунальные услуги.

Стало известно, что уже более полугода женщина не платит за квартиру на улице Улофа Пальме. Жилье, в свою очередь, оформлено на Заворотнюк. Сейчас долг семьи по коммунальным платежам - более 45 тысяч рублей.

Недвижимость расположена недалеко от Мосфильмосковского пруда. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. По данным, жилье в таком доме стоит 80-350 миллионов рублей.

Ранее семья актрисы опубликовала в Instagram фотографии журналистов, караулящих ее у больницы. Представителей СМИ призвали не переходить границы.