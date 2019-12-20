Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Мать Заворотнюк не может разобраться с многочисленными долгами

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: woman.rambler.ru

Мать Заворотнюк не может разобраться с многочисленными долгами
Фото из соцсетей, Instagram a_zavorotnyuk

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк не может расплатиться с долгами дочери. Валентина Борисовна не платит за коммунальные услуги.

Стало известно, что уже более полугода женщина не платит за квартиру на улице Улофа Пальме. Жилье, в свою очередь, оформлено на Заворотнюк. Сейчас долг семьи по коммунальным платежам - более 45 тысяч рублей.

Недвижимость расположена недалеко от Мосфильмосковского пруда. Площадь квартиры  составляет 200 квадратных метров. По данным, жилье в таком доме стоит 80-350 миллионов рублей.

Ранее семья актрисы опубликовала в Instagram фотографии журналистов, караулящих ее у больницы. Представителей СМИ призвали не переходить границы.

ЕЧ

//картина дня

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний Евгений Манюров. Отмечается, что проверяются как квартира, в которой проживал мужчина, так и та, в которой он был прописан.

Правоохранители проводят обыски в подмосковном городе Подольске, где проживал предположительный стрелок 39-летний…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Риск смерти человека от сердечно-сосудистых заболеваний может зависеть от времени года, в которое он родился. Таковы итоги нового масштабного исследования специалистов…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан