Мать Заворотнюк не может разобраться с многочисленными долгами

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк не может расплатиться с долгами дочери. Валентина Борисовна не платит за коммунальные услуги.
Стало известно, что уже более полугода женщина не платит за квартиру на улице Улофа Пальме. Жилье, в свою очередь, оформлено на Заворотнюк. Сейчас долг семьи по коммунальным платежам - более 45 тысяч рублей.
Недвижимость расположена недалеко от Мосфильмосковского пруда. Площадь квартиры составляет 200 квадратных метров. По данным, жилье в таком доме стоит 80-350 миллионов рублей.
Ранее семья актрисы опубликовала в Instagram фотографии журналистов, караулящих ее у больницы. Представителей СМИ призвали не переходить границы.